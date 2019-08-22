Пожар, произошедший на рынке древесины в в Наримановском районе Баку, потушен со стороны соответствующих сил министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Согласно информации, к тушению пожара были привлечены 34 единиц техники и 141 сотрудник Государственной службы пожарной охраны, а также шесть единиц техники и 60 сотрудников Службы спасения особого риска МЧС.

Во время тушения пожара пострадали пять пожарников. Два из них были размещены в больницу из-за отравления от дыма, а трем была оказана медицинская помощь на месте.

По предварительной оценке, сгорела древесина на площади 7200 кв.м. Близлежащие объекты были защищены от огня.

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