Расположенный на проспекте Нобеля парк Низами, бывший на протяжении многих лет любимым парком жителей города, долгие годы оставался без ухода и пришел в заброшенное состояние. В связи с этим, согласно Генеральному плану проекта Baku White City, планируется благоустройство и расширение парка. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на проект.

Исполнительная власть Хатаинского района города Баку в настоящее время ведет работы по благоустройству территории парка Низами, и в будущем ожидается передача парка в распоряжение жителей.

Парк Низами находится в Парковом квартале проекта Baku White City. К западу от парка расположился завершающий строительство комплекс Knightsbridge Residence, а к северу - 20-этажные жилые дома, построенные на высоте 25 метров над уровнем Каспийского моря. В проект Паркового квартала заложены сады и скверы, пешеходная аллея, школа, детский сад, бизнес-центр, административное здание и подземные паркинги.

В настоящее время инвесторами ведутся строительные работы и завершаются работы по инфраструктуре и благоустройству. Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, ОАО "АЗЕРСУ", ОАО "АЗЕРИШЫГ", ПО "АЗЕРИГАЗ" и Delta Telecom завершают работы по прокладке автомобильных дорог, систем водоснабжения, сточных и дождевых вод, снабжения электричеством и газом, а также каналов ИТ.

В Парковом квартале, в проект которого заложены здания средней и высокой этажности, создаются все условия для комфортной жизни и отдыха жителей. Все это вскоре сделает квартал одним из самых привлекательных мест для жизни. В целом, завершение работ по инфраструктуре и благоустройству Паркового квартала ожидается к концу года.

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