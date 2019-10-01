Процесс документации второго жилого здания для журналистов завершен.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сказал Trend исполнительный директор Фонда государственной поддержки СМИ Вугар Сафарли.

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