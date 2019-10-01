https://news.day.az/society/1161642.html Вугар Сафарли: Процесс документации второго жилого здания для журналистов завершен
Вугар Сафарли: Процесс документации второго жилого здания для журналистов завершен
Процесс документации второго жилого здания для журналистов завершен.
Как передает Day.Az, об этом во вторник сказал Trend исполнительный директор Фонда государственной поддержки СМИ Вугар Сафарли.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре