https://news.day.az/society/1172688.html В Азербайджане вырастут зарплаты - Заявление министра
В Азербайджане вырастут зарплаты - Заявление министра
В связи с улучшением социального обеспечения населения Президент Ильхам Алиев предпринял ряд важных шагов. Эти работы будут продолжены и в 2020 году.
Об этом министр финансов Самир Шарифов сказал в ходе сегодняшнего обсуждения государственного бюджета Азербайджана на 2020 год в Милли Меджлисе (парламенте), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр отметил, что в следующем году в бюджете будет заложен существенный рост расходной части, связанный с социальным обеспечением.
"В 2020 году ожидается повышение заработной платы, включая и организации, финансируемые из государственного бюджета", - отметил министр.
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