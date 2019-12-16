Новая Центральная Бульварная улица берет начало с круга улицы Хагани Рустамова, и, пересекая проспект Нобеля, выходит на будущую Бульварную дорогу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На пересечении новой Центральной Бульварной улицы с проспектом Нобеля, разработан и выполнен перекресток, обеспечивающий организованное передвижения автомобилей, пешеходов и велосипедистов. Для приоритета пешеходов и велосипедистов на перекрестке предусмотрены дорожная разметка и знаки, а также защитные болларды. Для удобства жителей города согласно Генеральному плану Baku White City на озеленённом пешеходном променаде шириной 20 м вдоль проспекта Нобеля предусматривается двусторонняя велосипедная дорожка.

Перекресток между великолепным комплексом Knighstbridge Residence, выполненном в лондонском архитектурном стиле, и большим парковым комплексом, обеспечивает дополнительный автомобильный доступ к кварталам White City с проспекта Нобеля.

Работы по завершению строительства Центральной Бульварной улицы проводятся Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана.

Бакинское транспортное агентство, Служба "Безопасный город" министерства внутренних дел, ОАО "Азерсу", ОАО "Азеришиг", ПО "Азеригаз", Дельта Телеком и ООО УлТел обеспечили работы по прокладке надземной и подземной инфраструктуры - обеспечению пандусов для колясок, защитных боллардов, камер безопасности, систем водоснабжения, сточных и дождевых вод, подаче газа, а также каналов электроснабжения и кабелей ИТ.

В дальнейшем на пересечении Центральной Бульварной улицы и проспекта Нобеля планируется светофорное регулирование, соединение с будущей Бульварной дорогой и беспрепятственное передвижение автомобилей до Прибрежного квартала и Бульвара White City.

Проект Baku White City реализуется в рамках исполнения указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 28 сентября 2006 г. об утверждении "Плана комплексных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Азербайджанской Республике в 2006-2010гг.".