Добраться из Баку в Анкару можно будет на суперсовременном поезде.

Поезд, функционирующий по маршруту Баку-Тбилиси-Анкара, состоит из 10 вагонов.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, одним из них является ресторан-кафе, рассчитанный на 28 человек.

Остальные 9 вагонов вмещают 216 пассажиров. Из них 6 вагонов - второго класса, один предназначен для граждан с инвалидными колясками. Один из двух оставшихся вагонов предназначен для первого класса, а второй - смешанный, то есть для первого и второго класса.

Пассажиры могут слушать музыку на любой вкус. Каждое купе имеет специальный сейф в зависимости от количества пассажиров. Сейф, как и купе, открывается специальной карточкой.

Первоклассные 4-местные купе имеют отдельный санузел. Существует также разделение между четырехместными купе в вагонах первого класса, так что семьи могут взять два купе для удобства. В этих купе также установлены душевые кабины.