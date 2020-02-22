Добраться из Баку в Анкару можно будет на суперсовременном поезде - ВИДЕО
Добраться из Баку в Анкару можно будет на суперсовременном поезде.
Поезд, функционирующий по маршруту Баку-Тбилиси-Анкара, состоит из 10 вагонов.
Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Согласно информации, одним из них является ресторан-кафе, рассчитанный на 28 человек.
Остальные 9 вагонов вмещают 216 пассажиров. Из них 6 вагонов - второго класса, один предназначен для граждан с инвалидными колясками. Один из двух оставшихся вагонов предназначен для первого класса, а второй - смешанный, то есть для первого и второго класса.
Пассажиры могут слушать музыку на любой вкус. Каждое купе имеет специальный сейф в зависимости от количества пассажиров. Сейф, как и купе, открывается специальной карточкой.
Первоклассные 4-местные купе имеют отдельный санузел. Существует также разделение между четырехместными купе в вагонах первого класса, так что семьи могут взять два купе для удобства. В этих купе также установлены душевые кабины.
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