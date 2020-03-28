Шеки закрыт на въезд и выезд

С целью обеспечения соблюдения правил особого карантинного режима и в соответствии с требованиями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, ограничен въезд и выезд из Шекинского района.

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, сотрудники дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб на въездах в район проверяют водителей и пассажиров всех транспортных средств, за исключением автомобилей спецназначения, скорой помощи, аварийного ремонта, спасательных служб, передает Day.Az.

Проверке подвергаются и пешеходы.

В зависимости от места регистрации гражданам разрешают или запрещают въезд-выезд из Шеки.

Кроме того, на всей территории района ведутся работы по дезинфекции. Сотрудники Исполнительной власти и РУП регулярно проводят просветительские беседы с лицами старше 65 лет и объясняют им, как важно для них и окружающих оставаться дома.