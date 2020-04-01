В Азербайджане будут бесплатно транслироваться десятки иностранных телеканалов

Производственное объединение "Телерадио" министерства транспорта, связи и высоких технологий поддержало кампанию "Оставайся дома". Так, в период особого карантинного режима в пакет наземного открытого вещания по всей стране добавлены около 80 иностранных бесплатных телеканалов.

Информация об этом размещена на сайте министерства транспорта, связи и высоких технологий, передает Day.Az.

С сегодняшнего дня на территории северных, западных, южных регионов и районов Центрального Арана страны будут доступны бесплатные многопрограммные зарубежные телеканалы различного контента в формате DVB-T2.

Целью является создание условий для получения населением большей информации в период самоизоляции для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.