В Азербайджане выявлено 379 новых случаев заразившихся коронавирусом, 153 вылечившихся, 2 скончались
В Азербайджане выявлено 379 новых случаев заразившихся коронавирусом, 153 вылечившихся, 2 скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
Согласно информации, скончались 2 гражданина 1941 и 1956 годов рождения, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.
На сегодня в стране выявлено 7 239 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 4 024, скончались 84 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 3 131 человека, из которых состояние 72 оценивается как тяжелое, 86 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.
За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 334 863 теста.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре