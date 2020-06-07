https://news.day.az/society/1242145.html Полиция оцепила маркет в Баку - ФОТО
Полиция оцепила маркет в Баку - ФОТО
Вчера в Хатаинском районе Баку, рядом со станцией метро "Ази Асланов" был обнаружен работавший в нарушение карантина маркет.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Show News", на место прибыли сотрудники полиции.
Были задержаны владелец и сотрудники данного маркета.
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