Полиция оцепила маркет в Баку

Вчера в Хатаинском районе Баку, рядом со станцией метро "Ази Асланов" был обнаружен работавший в нарушение карантина маркет.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Show News", на место прибыли сотрудники полиции.

Были задержаны владелец и сотрудники данного маркета.