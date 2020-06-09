https://news.day.az/society/1242959.html В дни жесткого карантина онлайн-медиа не разрешено работать из офиса - Ибрагим Мамедов
В дни жесткого карантина онлайн-медиа не разрешено работать из офиса - Ибрагим Мамедов
В дни жесткого карантина онлайн-медиа не разрешается работать из офиса.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.
По его словам, в такие дни могут в ограниченном количестве работать сотрудники телевидения и радио.
"Сотрудники онлайн-медиа в эти дни могут работать удаленно, из дома, а с понедельника вернуться к работе в офисе", - сказал Ибрагим Мамедов.
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