В Азербайджане SMS-разрешения будут действовать в новом формате

В период специального карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкяранского, Евлахского, Масаллинского, Джалилабадского и Абшеронского районов с 00:00 21 июня до 06:00 5 июля возможно покидать места пребывания по SMS-разрешению.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджана.

1.5.1. для получения лечения по какому-либо графику или по неотложной медицинской необходимости;

1.5.2. для закупки продуктов питания и других предметов первой необходимости, а также лекарств, и для того, чтобы воспользоваться банковскими и почтовыми и прочими услугами, а также для времяпровождения на свежем воздухе;

1.5.3. для присутствия на похоронах близких родственников.

1.6. Для того, чтобы получить разрешение на выход с места жительства лица, указанные в подпунктах 1.5.1 и 1.5.2 настоящего решения, должны отправить SMS-сообщение на номер 8103 (SMS бесплатный). Текст SMS-сообщения должен содержать один из нижеследующих двух индексов, а также информацию, подтверждающую личность человека:

1.6.1. Цифра 1 - в случае оставления места жительства по неотложной медицинской необходимости (разрешение выдается на 2 часа, время возвращения определяется справкой, выданной врачом (в случае возникновения необходимости передвижения между районами или городами) и, при необходимости, представляемой сотрудникам полиции);

1.6.2. Цифра 2 - в случае оставления места жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других товаров повседневного спроса, лекарственных средств, использования банковских и почтовых услуг, в связи с проведением времени на открытом воздухе (разрешение выдается 1 раз в день на 2 часа), для лиц, покидающих место пребывания в связи с необходимостью использования государственных услуг, срок возврата определяется справкой, выданной соответствующей госструктурой).

1.7. Идентификационная информация заключается в следующем:

1.7.1. Для граждан Азербайджанской Республики - номер и серия удостоверения личности (например, AZE11111111).

1.7.2. Для иностранных граждан или лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих в Азербайджанской Республике, - серия и номер разрешения на временное или постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики (MII (DYI) 1111111).

1.7.3. Для иностранцев или лиц без гражданства, чье временное пребывание на территории Азербайджанской Республики было продлено, - номер и серия решения о продлении временного пребывания (MOM 1111111).

Образец: для оставления места жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других предметов повседневного спроса, а также лекарств, использования банковских и почтовых услуг нужно отправить SMS-сообщение следующего содержания: 2 AZE 1111111.

1.8. В ответном SMS-сообщении информационной системы электронного правительства указывается срок действия разрешения. Человек может покинуть место жительства только после получения положительного ответа.

1.9. Не требуется отправлять SMS, чтобы покинуть место жительства в случае неизбежной опасности для жизни и здоровья. Кроме того, при вызове в суд или в правоохранительные органы лица покидают место жительства без отправки SMS-сообщения, в этом случае они должны представить соответствующий документ полиции.

1.10. В связи с правилами использования системы разрешений SMS и сложностями в отправке SMS, можно обращаться в колл-центр 9108 ASAN Хidmet.

1.11. Для присутствия на похоронах близкого разрешение следует получить через колл-центр "102" Службы управления дежурными частями Министерства внутренних дел.

1.12. При передвижении лиц обязательно наличие при них документов, удостоверяющих личность.