Открытие пляжей это лишь первый шаг

от нас всех зависит, когда будут следующие смягчения

3 августа состоялся брифинг Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики, по итогам которого было принято решение о разрешении с 5 августа посещения пляжей по всей стране в рамках правил, установленных министерством экологии и природных ресурсов, МЧС и исполнительной властью города Баку в соответствии с требованиями карантинного режима. C 5 августа также начинает работу сайт cimerlik.az, который будет носить информативный характер.

Таким образом, сбылась мечта многих граждан, которые желали скорейшего открытия пляжного сезона. В течение многих месяцев слово "море" было у всех на устах. "Когда же откроют пляжи и можно будет поехать на море?", - вопрошались люди в соцсетях.

Ну вот, посещение пляжей теперь разрешено официально. Теперь эта же часть общества, забыв о своем недавнем желании, жалуется на невозможность ездить в районы. А что они будут говорить, когда ехать в районы тоже будет разрешено?

В конце концов, у нас уже есть горький опыт того, что когда ограничения снимаются полностью, эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшается, и, как следствие, число инфицирований и летальных исходов стремительно увеличивается. Неужели мы уже забыли, что после предыдущего смягчения карантина суточное количество зараженных коронавирусом варьировалось в районе 500-600, хотя в начале пандемии данный показатель не превышал и ста?

Приложив колоссальные усилия, сегодня наша страна достигла положительной динамики в борьбе с коронавирусной инфекцией. Суточное количество вылечившихся значительно превышает количество заразившихся. Нельзя растрачивать данный успех и граждане с пониманием должны относиться к пошаговой стратегии правительства против COVID-19.

Для того чтобы граждане смогли поехать на пляжи, за короткое время были проведены необходимые работы. На 120 пляжах создана специальная пляжная зона, установлены информационные доски, проведены профилактические мероприятия в соответствии с требованиями карантинного режима. В этот процесс были вовлечены 1000 добровольцев ASAN. Для кого это делает государство? Конечно же, для комфорта граждан.

К сожалению, есть некоторая категория людей, которая с насмешкой относится к открытию пляжей. "Зачем нам пляжи, если погода не благоволит идти купаться, дует ветер, вода холодная...", - такие высказывания уже можно встретить на просторах соцсетей.

Как говорится, "у природы нет плохой погоды". Это ведь не Оперштаб приказал погоде быть такой, какая она сейчас. Непогода связана с экологическими проблемами, в частности, глобальное потепление является причиной резких изменений погоды. Поэтому мы должны беречь природу, перестать мусорить на пляжах и не загрязнять окружающую среду. Август тоже считается жарким месяцем, непременно потеплеет, и у нас еще будет возможность насладиться всласть пляжным сезоном.

Азербайджан выбрал путь постепенного смягчения карантинного режима. Сегодня дело дошло до открытия пляжей, на следующих этапах возможны другие смягчения. Чем больше мы будем ответственными, чем серьезнее будем следовать правилам гигиены и социальной дистанции, тем быстрее мы сможем вернуться к обычному образу жизни. По мере того, как количество заразившихся и число активных случаев COVID-19 будет сокращаться, многие ограничения постепенно будут сняты.

Одним словом, открытие пляжей - это первый шаг, следующие зависят от нас.

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az