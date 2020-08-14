В Азербайджане начинается процесс перевода студентов

С 17 августа начинается процесс перевода студентов. Прием электронных заявок продлится до 23 августа.

Как сообщили Day.Az в Минобразования, перевод студентов из вузов внутри страны и находящихся за ее пределами, перевод со специальности на специальность, а также перевод студентов колледжей Азербайджана, обучающихся в магистратуре будет осуществляться посредством портала transfer.edu.az.

Отметим, с начала работы портала и до настоящего времени было осуществлено около 8 тысяч переводов студентов.