https://news.day.az/society/1262377.html В Азербайджане начинается процесс перевода студентов - Дата
В Азербайджане начинается процесс перевода студентов - Дата
С 17 августа начинается процесс перевода студентов. Прием электронных заявок продлится до 23 августа.
Как сообщили Day.Az в Минобразования, перевод студентов из вузов внутри страны и находящихся за ее пределами, перевод со специальности на специальность, а также перевод студентов колледжей Азербайджана, обучающихся в магистратуре будет осуществляться посредством портала transfer.edu.az.
Отметим, с начала работы портала и до настоящего времени было осуществлено около 8 тысяч переводов студентов.
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