В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 81 пациент

В Азербайджане за сутки выявлено 92 случая инфицирования коронавирусом, вылечился 81, скончался один человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 39 280 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 36 836, скончались 576 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 868 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 3 011, в целом - 1 057 803 теста.