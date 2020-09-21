https://news.day.az/society/1272729.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 81 пациент - заразились 92 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 81 пациент - заразились 92 - ФОТО
В Азербайджане за сутки выявлено 92 случая инфицирования коронавирусом, вылечился 81, скончался один человек.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 39 280 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 36 836, скончались 576 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 868 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 3 011, в целом - 1 057 803 теста.
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