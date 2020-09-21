https://news.day.az/society/1272792.html Расписание школьных телеуроков в Азербайджане на 22 сентября - ФОТО
Расписание школьных телеуроков в Азербайджане на 22 сентября - ФОТО
Обнародовано расписание школьных телеуроков на 22 сентября в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканале Mədəniyyət (Культура), ARB Günəş и странице канала Təhsil (Образование) в Facebook, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство.
Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале, странице видеоуроков в Facebook, а также на странице телеканала Təhsil (Образование) в Facebook.
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