Расписание школьных телеуроков в Азербайджане на 22 сентября

Обнародовано расписание школьных телеуроков на 22 сентября в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканале Mədəniyyət (Культура), ARB Günəş и странице канала Təhsil (Образование) в Facebook, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство.

Также видеоуроки можно посмотреть на YouTube-канале, странице видеоуроков в Facebook, а также на странице телеканала Təhsil (Образование) в Facebook.