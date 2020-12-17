https://news.day.az/society/1299238.html В Гадруте установлен портрет Мубариза Ибрагимова - ФОТО
В Гадруте установлен портрет Мубариза Ибрагимова - ФОТО
В Гадруте установлен портрет Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.
Как передает Day.Az, информация об этом была распространена в соцсетях.
Стенд с портретом установили неподалеку от камня, который символизировал для армян неприступную крепость. Оккупанты часто устраивали фотосессии на этом месте. Они публиковали в СМИ кадры своей "героической" хроники, на которых позировали, взобравшись на камень, со снайперскими ружьями.
Теперь этот камень окрашен в цвета азербайджанского флага.
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