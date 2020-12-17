В Гадруте установлен портрет Мубариза Ибрагимова

В Гадруте установлен портрет Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Как передает Day.Az, информация об этом была распространена в соцсетях.

Стенд с портретом установили неподалеку от камня, который символизировал для армян неприступную крепость. Оккупанты часто устраивали фотосессии на этом месте. Они публиковали в СМИ кадры своей "героической" хроники, на которых позировали, взобравшись на камень, со снайперскими ружьями.

Теперь этот камень окрашен в цвета азербайджанского флага.