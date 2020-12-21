НАНА о том, как должно вестись строительство в Шуше, Ханкенди, Кельбаджаре и Лачине

Строительные работы в Шуше, Ханкенди, Кельбаджаре и Лачине должны вестись на основании сейсмического районирования.

Об этом сказал генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА, член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли, сообщает в понедельник Day.Az.

По его словам, территория городов Шуша, Ханкенди, Кельбаджара и Лачина в Карабахе горно-скалистая. Строительство магистралей, объектов государственного значения, многоэтажных жилых зданий должно вестись с самыми современными методами исследований сейсмического районирования и микрорайонирования, со ссылкой на информацию, полученную геофизическими приборами с высокой точностью.

Республиканский центр сейсмологической службы планирует провести широкомасштабные работы на территории Карабаха по сейсмическому районированию и микрорайонированию, которые считаются самыми важными для строительных работ.