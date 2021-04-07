Азербайджан одним из первых в мире успешно завершит вакцинацию населения

Когда Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19, Азербайджан был одной из первых стран, принявших меры по борьбе с глобальной бедой. Азербайджан не только эффективно организовал борьбу с коронавирусом, но и выступил с глобальными инициативами в этой борьбе и внес два добровольных взноса в ВОЗ в сумме 10 миллионов долларов для оказания помощи бедным странам.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

По словам нашего собеседника, в мире наблюдаются двойные стандарты в распределении вакцин и необходимо создать условия для того, чтобы нуждающиеся страны не испытывали их нехватку.

"К сожалению, вакцинация проводится исключительно в странах с сильным экономическим потенциалом, при чём некоторые страны скупают слишком много вакцин (в 3-4 раза больше внутреннего спроса). Многие страны с ограниченными экономическими возможностями по-прежнему не могут позволить себе начать процесс вакцинации населения.

Азербайджан присоединился к международной платформе COVAX. Но предвидя возможные проблемы, наша страна импортировала 4 миллиона вакцин CoronaVac напрямую из Китая и вакцинирует своих граждан наряду с европейскими странами. Азербайджан - одна из первых стран, начавших вакцинацию, и я думаю, что она будет также одной из первых стран в мире, которая завершит этот процесс", - заявил парламентарий.

Депутат добавил, что поскольку глобальная пандемия меняет мировую повестку дня и является сегодня самой тревожной проблемой, ряд международных организаций пристально наблюдают за эффективностью мер по борьбе с COVID-19 в странах мира.

"ВОЗ и другие международные организации неоднократно заявляли, что Азербайджан является образцовым государством в мире в плане эффективной борьбы с пандемией. Несмотря на определенные экономические потери, главной целью мобилизации государственных ресурсов в борьбе с пандемией была охрана здоровья граждан. Результаты удовлетворительные. Азербайджан входит в число стран мира с неплохими показателями количеству заражений и смертности от этого заболевания на душу населения", - заключил Азер Бадамов.

Абдул Керимханов