https://news.day.az/society/1333262.html В Азербайджанской Национальной консерватории приостановлены занятия
В Азербайджанской Национальной консерватории приостановлены занятия
В связи с пандемией коронавируса в Азербайджанской Национальной консерватории приостановлены очные занятия.
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы консерватории Анар Бейляров.
Он сказал, что у некоторых преподавателей и студентов был выявлен позитивный результат тестов на коронавирус.
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