В Азербайджанской Национальной консерватории приостановлены занятия

В связи с пандемией коронавируса в Азербайджанской Национальной консерватории приостановлены очные занятия.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы консерватории Анар Бейляров.

Он сказал, что у некоторых преподавателей и студентов был выявлен позитивный результат тестов на коронавирус.