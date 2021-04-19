Скончался участник Отечественной войны, находившийся в коме шесть месяцев

Скончался участник Отечественной войны 26-летний Нурлан Абилов, находившийся в коме шесть месяцев.

Как передает Day.Az, супруга Абилова Айдан Абилова сообщила, что он скончался сегодня около семи утра.

Н.Абилов похоронен в Масаллинском районе.

Отметим, Нурлан Абилов родился в 1994 году в селе Агакишибейли Масаллинского района. Принимал участие в войне с первых дней. 8 октября был тяжело ранен в боях за Физули, проходил лечение в Главном клиническом госпитале ВС.