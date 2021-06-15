В Азербайджане пройдет конференция Международной федерации астронавтики

Международное сотрудничество Азербайджана в области космического пространства, а также членство страны в Международной федерации астронавтики позволит нам в 2023 году провести международную конференцию в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев в ходе Международной конференции по исследованию космического пространства (Global Space Exploration Conference - GLEX-2021), организованной Российской государственной корпорацией "Роскосмос" совместно с Международной федерацией астронавтики при содействии Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

По его словам, наука, исследования и человеческий фактор в области космического пространства позволяют расширять международное сотрудничество.

Напомним, что последний раз Международная конференция по исследованию космического пространства проводилась в Азербайджане в 1973 году. Она прошла по инициативе великого лидера Гейдара Алиева в Баку 7-13 октября 1973 года.