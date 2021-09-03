Азербайджанский полицейский погиб при попытке спасти тонущего в море человека

В Азербайджане сотрудник полиции погиб при попытке спасти тонущего в море человека.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство внутренних дел.

Сообщается, что вчера около 18:00 на пляже "Маяк" на территории Хазарского района сотрудник полиции - 21-летний Ибрагим Алосманов увидел, как человек тонет в море, и сразу же бросился в воду, чтобы спасти его. Но из-за высокой волны и большой глубины сотрудник полиции утонул вместе с 45-летним Ровшаном Гасымовым, которого пытался спасти.