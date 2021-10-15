https://news.day.az/society/1392242.html В Азербайджане в ноябре 10 дней будут нерабочими
В Азербайджане в ноябре 10 дней будут нерабочими
В следующем месяце в Азербайджане четыре дня подряд будут нерабочими.
Как сообщает Day.Az, 8 ноября текущего года в нашей стране отмечается как День Победы Азербайджанской Республики, а 9 ноября - как День Государственного флага Азербайджанской Республики.
Отметим, что 6 и 7 ноября - это выходные дни, а 8 и 9 ноября - праздничные дни, поэтому четыре дня в неделе будут нерабочими. Таким образом, с учетом других суббот и воскресений в ноябре всего будет 10 нерабочих дней.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре