В Азербайджане в ноябре 10 дней будут нерабочими

В следующем месяце в Азербайджане четыре дня подряд будут нерабочими.

Как сообщает Day.Az, 8 ноября текущего года в нашей стране отмечается как День Победы Азербайджанской Республики, а 9 ноября - как День Государственного флага Азербайджанской Республики.

Отметим, что 6 и 7 ноября - это выходные дни, а 8 и 9 ноября - праздничные дни, поэтому четыре дня в неделе будут нерабочими. Таким образом, с учетом других суббот и воскресений в ноябре всего будет 10 нерабочих дней.