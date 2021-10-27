В Азербайджане заслуженного артиста сбил автомобиль, его состояние критическое

Заслуженный артист Азербайджана, солист Государственного ансамбля танца Азербайджана, 49-летний Элизбар Османов, которого вчера сбил автомобиль, находится в критическом состоянии. Об этом Trend Life сообщил директор ансамбля, заслуженный артист Эльчин Гадимов, передает Day.Az.

"Состояние Элизбара Османова крайне тяжёлое. Авария произошла вчера вечером, когда Элизбар вышел с работы, он преподает в Бакинской академии хореографии. Он был сразу госпитализирован и прооперирован. Врачи прикладывают все усилия, чтобы спасти ему жизнь. Сейчас Элизбару необходимо переливание крови, поэтому мы обращаемся ко всем неравнодушным, чтобы они помогли нашему коллеге и сдали для него кровь", - отметил Гадимов.

По словам Гадимова, банк крови находится за четвертым корпусом Клинического медицинского центра №1, куда помещен Османов.

Элизбару Османову срочно требуется кровь 3 группы, резус положительный.