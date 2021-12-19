https://news.day.az/society/1417486.html Последние данные о состоянии граждан Азербайджана, пострадавших в ДТП в Карсе
Последние данные о состоянии граждан Азербайджана, пострадавших в ДТП в Карсе
В результате аварии пассажирского автобуса, следовавшего из Игдыра в Стамбул вечером 18 декабря в поселке Сарыгамыш города Карс, двое из 24 граждан Азербайджана, находившихся в автобусе, погибли, а 14 получили ранения.
Об этом АПА сообщил генеральный консул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев, передает Day.Az.
Он отметил, что один из 14 раненых находится в критическом состоянии: "13 раненых были отпущены домой после оказания медицинской помощи".
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