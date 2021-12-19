Последние данные о состоянии граждан Азербайджана, пострадавших в ДТП в Карсе

В результате аварии пассажирского автобуса, следовавшего из Игдыра в Стамбул вечером 18 декабря в поселке Сарыгамыш города Карс, двое из 24 граждан Азербайджана, находившихся в автобусе, погибли, а 14 получили ранения.

Об этом АПА сообщил генеральный консул Азербайджана в Карсе Нуру Гулиев, передает Day.Az.

Он отметил, что один из 14 раненых находится в критическом состоянии: "13 раненых были отпущены домой после оказания медицинской помощи".