https://news.day.az/society/1426028.html В Азербайджане выявлено еще 645 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 645 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 645 случаев заражения коронавирусом, 577 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
9 пациентов с коронавирусом скончались.
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