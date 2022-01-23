Незаконные парковки в Баку будут караться уголовной ответственностью

В целях устранения вызывающих справедливое недовольство граждан случаев незаконного использования в личных интересах проезжей части дорог в Баку, а также парковочных площадок, полиция примет совместные со всеми районными отделами полиции меры по борьбе с такими случаями.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции города Баку Вагиф Асадов.

По его словам, расследования и наблюдения подтверждают тот факт, что многие территории действительно незаконно используются в качестве парковок, где с граждан берут деньги.

"Эти люди носят разную униформу и пользуясь именами некоторых лиц, пытаются выразить свои привилегии. Безусловно, правила дорожного движения, как и другие права и обязанности, защищаемые законом, должны соблюдаться беспрекословно, обеспечивая тем самым верховенство закона", - сказал он.

Асадов отметил, что весь личный состав Главного управления полиции города Баку, территориальных управлений полиции и Государственного управления дорожной полиции в усиленном режиме приступил к процессу в рамках дополнительного плана действий по усилению механизма контроля.

"Будут приняты соответствующие меры для предотвращения незаконного сбора денег на незаконных парковках. Поэтому мы требуем от тех лиц, кто осуществляет эту работу, воздержаться от этой деятельности, с учетом верховенства закона! В противном случае полиция примет соответствующие меры.

Следует отметить, что будут предприняты жесткие шаги в отношении лиц, занимающихся незаконной парковкой. Полицейские приступят к работе завтра. Поэтому юридические или физические лица, а также те, кто использует некоторые имена, будут привлечены к уголовной ответственности за создание незаконной парковки. Мы еще раз призываем тех, кто создает какие-либо разногласия с полицией и пытается уйти от ответственности под разными предлогами, воздержаться от подобных действий", - сказал он.