В Азербайджане 4 дня подряд будут нерабочими
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В эти выходные в Азербайджане начинаются праздничные каникулы.

Как передает Day.Az, согласно решению Кабинета Министров, 2 и 3 мая будет отмечаться праздник Рамазан.

Таким образом, начиная с этих выходных, граждане смогут отдохнуть 4 дня подряд.

Поскольку праздничные дни приходятся на понедельник и вторник, следующим рабочим днем ​​будет среда, 4 мая.