https://news.day.az/society/1456359.html В Азербайджане 4 дня подряд будут нерабочими
В Азербайджане 4 дня подряд будут нерабочими
В эти выходные в Азербайджане начинаются праздничные каникулы.
Как передает Day.Az, согласно решению Кабинета Министров, 2 и 3 мая будет отмечаться праздник Рамазан.
Таким образом, начиная с этих выходных, граждане смогут отдохнуть 4 дня подряд.
Поскольку праздничные дни приходятся на понедельник и вторник, следующим рабочим днем будет среда, 4 мая.
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