В Азербайджане появятся центры социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья

В Азербайджане по заказу Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения будет запущен проект "Организация деятельности центров социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья", сообщили Day.Az в министерстве.

По данным ведомства, в рамках проекта в 42 районах и городах Азербайджана, включая Баку, будут функционировать центры социальной реабилитации. Они будут оказывать услуги по реабилитации 4 200 детям с аутизмом, синдромом Дауна и другими ограничениями по здоровью.

В центрах будет вестись работа по развитию навыков детей в индивидуальном порядке.

В рамках проекта планируется оказание социально-психологических, медицинских, реабилитационных и других услуг 100 детям с инвалидностью в каждом регионе.