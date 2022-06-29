https://news.day.az/society/1474905.html Пожар в Баку, эвакуированы 10 человек
Пожар в Баку, эвакуированы 10 человек
В Баку произошел пожар в жилом доме.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на кухне квартиры общей площадью 120 кв. м, расположенной на 15-м этаже многоэтажного жилого дома в Хатаинском районе Баку, сгорели электроплита, стиральная машина, газовая колонка и мебель на 1 п.м.
Во время пожара пожарные эвакуировали из задымленных квартир в безопасное место 10 жильцов.
Остальная часть квартиры была защищена от огня.
Пожар потушен.
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