В Баку произошел пожар в жилом доме.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на кухне квартиры общей площадью 120 кв. м, расположенной на 15-м этаже многоэтажного жилого дома в Хатаинском районе Баку, сгорели электроплита, стиральная машина, газовая колонка и мебель на 1 п.м.

Во время пожара пожарные эвакуировали из задымленных квартир в безопасное место 10 жильцов.

Остальная часть квартиры была защищена от огня.

Пожар потушен.