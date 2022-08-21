Пожар в охотничьем хозяйстве вблизи Билясувара потушен

На территории площадью 1,5 га, относящейся к охотничьему хозяйству "Махмудчала" вблизи Билясуварского района, в результате пожара сгорели кустарники и камыши. Прилегающая территория была защищена от огня.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар потушен.