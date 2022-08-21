https://news.day.az/society/1488686.html Пожар в охотничьем хозяйстве вблизи Билясувара потушен
Пожар в охотничьем хозяйстве вблизи Билясувара потушен
На территории площадью 1,5 га, относящейся к охотничьему хозяйству "Махмудчала" вблизи Билясуварского района, в результате пожара сгорели кустарники и камыши. Прилегающая территория была защищена от огня.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пожар потушен.
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