https://news.day.az/society/1495394.html Певица Hiss и шехид Сабухи Ахмедов выросли в одной детской деревне - SOS - ФОТО
Певица Hiss и шехид Сабухи Ахмедов выросли в одной детской деревне - SOS - ФОТО
Одним из погибших в результате провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном был Сабухи Ахмедов.
Лишенный родительского попечения С.Ахмедов являлся воспитанником детской деревни - SOS и выпускником средней школы №269.
Позже стало известно, что он вырос в одной детской деревне с популярной певицей Hiss (Роя Мамедли).
Как передает Day.Az, об этом артистка сообщила в своем Instagram.
"Есть вещи, которые невозможно выразить словами. Покойся с миром, мой младший брат", - подписала она совместное фото с шехидом.
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