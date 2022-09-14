Певица Hiss и шехид Сабухи Ахмедов выросли в одной детской деревне - SOS

Одним из погибших в результате провокации ВС Армении на границе с Азербайджаном был Сабухи Ахмедов.

Лишенный родительского попечения С.Ахмедов являлся воспитанником детской деревни - SOS и выпускником средней школы №269.

Позже стало известно, что он вырос в одной детской деревне с популярной певицей Hiss (Роя Мамедли).

Как передает Day.Az, об этом артистка сообщила в своем Instagram.

"Есть вещи, которые невозможно выразить словами. Покойся с миром, мой младший брат", - подписала она совместное фото с шехидом.