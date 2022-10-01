Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1080 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 541, вторую дозу получили 140, бустерную дозу - 340 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 59 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 891 469, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 382 480, вторую дозу получили 4 867 656, бустерную дозу - 3 379 537 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 261 796 человек.