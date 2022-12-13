https://news.day.az/society/1518980.html В Азербайджане объявлены вакансии для лиц с медобразованием
В Азербайджане объявлены вакансии для лиц с медобразованием
Министерство обороны Азербайджана объявляет набор на действительную военную службу и на вакантные военные и гражданские должности по различным медицинским специальностям в медицинских пунктах воинских частей, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях, а также в госпиталях на этих территориях, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
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