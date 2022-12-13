https://news.day.az/society/1518988.html Важная новость для желающих купить квартиру в Азербайджане - новые правила льготной ипотеки
Важная новость для желающих купить квартиру в Азербайджане - новые правила льготной ипотеки
Внесены изменения в порядок расчета ежемесячного совокупного дохода заемщика по ипотечному кредиту.
Как сообщили во вторник Day.Az в Кабинете министров, постановление, принятое в связи с этим, направлено на повышение доступа населения к ипотечному кредитованию, совершенствование работы по анализу доходов и расходов лиц, желающих получить ипотечный кредит.
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