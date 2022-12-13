https://news.day.az/society/1519010.html В Азербайджане примут решение с связи с ввозом лекарств для личного пользования
В Азербайджане примут решение с связи с ввозом лекарств для личного пользования
Проводится работа в сфере регулирования ввоза лекарств для личного пользования.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Шахин Багиров в ходе обсуждения изменений в Таможенном кодексе на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
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