https://news.day.az/society/1534249.html В Азербайджане избрана мера пресечения в отношении декана вуза, задержанного при получении взятки
В Азербайджане избрана мера пресечения в отношении декана вуза, задержанного при получении взятки
В Бинагадинском районном суде города Баку было рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в получении взятки декана Азербайджанского государственного аграрного университета Фамиля Насибова.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал в отношении Насибова меру пресечения в виде четырехмесячного домашнего ареста.
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