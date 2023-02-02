В Азербайджане избрана мера пресечения в отношении декана вуза, задержанного при получении взятки

В Бинагадинском районном суде города Баку было рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого в получении взятки декана Азербайджанского государственного аграрного университета Фамиля Насибова.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, суд удовлетворил ходатайство следственного органа и избрал в отношении Насибова меру пресечения в виде четырехмесячного домашнего ареста.

Новость обновляется