Пещеры Сюндю, ставшие укрытием для азербайджанцев от армянского терроризма

Пещеры на территории Азербайджана, ставшие первыми стоянками древнего человека, так и манят туристов. Таинственные пещеры Гобустана - молчаливые свидетели истории...

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет вниманию читателей репортаж из одной из пещер в селе Сюндю Гобустанского района.

Село расположено в 16 км к северо-западу от Гобустанского района среди плодородных плато. Крутые косогоры, глубокие овраги, живописная природа - лишь некоторые штрихи пейзажа этого древнего поселения. Древние пещеры в Сюндю прибавляют величия этим местам. Летом в эти края устремляются ценители истории, да и просто желающие отдохнуть на лоне природы и перенестись, будто на машине времени, к истокам зарождения жизни на Земле.

По словам местного жителя Гюльрзы Нахметова, туристы приезжают сюда круглый год, особенно летом. Многих в Сюндю привлекают именно пещеры: "Древние пещеры в нашем селе встречаются в трех-четырех местах. Их возраст нам доподлинно не известен, говорят, их история восходит к глубокой древности", - говорит наш собеседник.

Пещеры среди скал, представляющие собой смежные залы, создают определенное представление об жизненном укладе людей того времени, их быте. Природные явления вызвали эрозию некоторых пещер. Но и по прошествии многих столетий эти пещеры сохранили свою величественность. В селе насчитывается 14 таких пещер.

Можно сказать, каждый камень в Сюндю таит в себе историю. Здесь прослеживаются следы сасанидских нашествий, хазаро-гуннских набегов, феодальных междоусобиц. Житель села Джабир Агавердиев убежден, что когда-то в этих местах была крепость: "Село Сюндю - одно из древнейших не только в Гобустанском районе, но и во всем Азербайджане. Об этом свидетельствуют исторические памятники и иные образцы материальной культуры, 32 кладбища, 14 курганов, мечеть, относящаяся к X веку, и пещеры. Бытует мнение, что когда-то здесь была крепость. Проводились разрозненные исследования здешних мест. По некоторым сведениям, от крепости к пещерам вел потайной путь. Жители использовали эти проходы для транспортировки запасов продовольствия и питьевой воды в крепость".

Пещеры стали укрытием для местных жителей, спасавшихся от армянского терроризма в 1918 году. В апреле дашнаки устроили чудовищную резню азербайджанцев, сожгли 198 из 433 домов в селе и убили 295 человек. По словам доктора философии по истории Фариза Халилли, в пещерах необходимо провести комплексные научные и археологические исследования. "Пещеры близ села Нариманкенд, вокруг мавзолея Дирибаба и в Сюндю до сих пор не изучены полностью. Проводились осмотры этих мест, но больших научных экспедиций не было. Соответствующие заметки встречаются в отчетах за 1920-1930-е гг.".

Несомненно, пещеры в Сюндю, проливающие свет на образ жизни наших далеких предков и представляющие историческую ценность, должны быть включены в туристические маршруты.