Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами интенсивные, ночью и утром туман, умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в субботу Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5°, днем - 7-9° тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 80-90 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, ночью и утром местами интенсивный, туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью - 4-7° тепла, днем - 11-16° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - 0-5° мороза.