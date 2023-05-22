В заключительный день чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку cеньорская команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "золото" в программе с тремя лентами и двумя мячами, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

За день до этого команда была удостоена "бронзы" в многоборье. В состав команды Азербайджана в групповых упражнениях вошли - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

В беседе с представителями СМИ члены команды в групповых упражнениях подчеркнули, что путь к золотой медали чемпионата Европы был нелегким, но упорные тренировки и огромное желание достичь цели дали свои результаты.

"Очень рады, что у нас получилось завоевать "золото", мы старались, много работали. Благодарим наших тренеров, хореографов, всех, кто оказывает нам поддержку. Эмоций настолько много, это непередаваемые ощущения. Конечно, выступать в родной Арене гимнастики большая ответственность, мы чувствовали поддержку всего зрительного зала. Безусловно, легко ничего не дается, порой нужно пройти через трудности, чтобы добиться успеха. Чтобы завоевать медали, мы много работали, с тренерами отрабатывали каждую мелочь, каждую деталь. Мы стремились к этой победе, и у нас все получилось!" - сказала член команды Ляман Алимурадова.

В квалификации упражнений с тремя лентами и двумя мячами команда заняла лидирующую позицию, и, как отметили грации, они чувствовали еще большую ответственность в финале.

"Получив в квалификации самый высокий балл, мы осознавали, в финале можем выиграть медаль. Это возлагало на нас еще большую ответственность. И у нас все получилось, мы завоевали "золото" чемпионата Европы", - отметила Зейнаб Гумметова.

По словам гимнасток, они благодарны всем, кто поддерживал их на этом пути.

"Свою победу мы посвящаем Азербайджану! Выражаем слова огромной благодарности Федерации гимнастики Азербайджана, нашим тренерам, нашим родителям, всем, кто за нас поддерживал. Эту поддержку мы чувствовали, она придавала нам уверенность и сил", - добавила Гюллю Агаларзаде.

Грации подчеркнули, что впереди их ждет большая работа, на чемпионате мира нужно завоевать лицензию на Олимпийские игры. "Будем стараться продолжать поднимать планку, ведь олимпийскую медаль мы еще не завоевали. Надеемся, у нас все получится", - сказали члены команды.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку прошел 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Участницами чемпионата Европы в Баку, прошедшего под девизом "Shine like a star"(Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда), стали грации из 38 стран.

В активе сборной Азербайджана на чемпионате Европы пять медалей. Две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами, завоеванные юниорской командой в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой. Также это "золото" в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, "бронза" в многоборье, завоеванные cеньорской командой в групповых упражнениях в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной, и бронзовая медаль, завоеванная азербайджанской гимнасткой Зохрой Агамировой в программе с мячом.