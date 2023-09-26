https://news.day.az/society/1601260.html Последние данные о состоянии здоровья Ганиры Пашаевой
Последние данные о состоянии здоровья Ганиры Пашаевой
Лечение депутата Милли Меджлиса (парламент) Ганиры Пашаевой продолжается.
Как передает Day.Az, об этом во вторник Trend сообщили родственники депутата.
Было отмечено, что состояние Г.Пашаевой остается стабильно тяжелым.
"Сообщения о ее смерти не соответствуют действительности", - заявили родственники Г.Пашаевой.
Отметим, что депутат парламента Азербайджана Ганира Пашаева в воскресенье впала в кому и была госпитализирована в Центральную клиническую больницу, где проходит лечение по сей день.
Отмечается, что депутат впала в кому от лекарственных препаратов.
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