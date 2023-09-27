В Азербайджане минутой молчания почтили память героев Отечественной войны

Сегодня в 12:00 на территории Азербайджана минутой молчания почтили светлую память шехидов.

Как сообщает Day.Az, на автомобильных дорогах страны было приостановлено движение всех транспортных средств, минута молчания сопровождалась гудками автомобилей.

Отметим, распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года в знак глубокого уважения к памяти всех наших шехидов, наших солдат и офицеров, которые героически сражались в дни Отечественной войны и отдали свои жизни в борьбе за территориальную целостность нашей страны, ежегодно 27 сентября отмечается в Азербайджане как День памяти.