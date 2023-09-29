Завершена поисково-спасательная операция в связи со взрывом на АЗС в Ханкенди

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана завершило поисково-спасательную операцию в связи со взрывом и пожаром на автозаправочной станции близ города Ханкенди.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило МЧС.

В результате проведенной операции спасатели МЧС извлекли из-под завалов тела 48 человек.

Также силами МЧС были приняты необходимые меры безопасности на месте происшествия.

Напомним, что 25 сентября на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.