В ближайшие дни в город Физули будут переселены еще 156 семей

16 апреля в Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялась жеребьевка с участием семей, которые будут переселены в город Физули на следующем этапе.

Как сообщили Day.Az в комитете, в мероприятии приняли участие руководящие лица госкомитета, представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), исполнительной власти Физулинского района и Общественного совета при госкомитете.

Жеребьевка была проведена среди 156 семей. В соответствии с составом семьи, 59 из них будут предоставлены двухкомнатные, 80 - трехкомнатные, 17 - четырехкомнатные квартиры.

Бывшие вынужденные переселенцы, которые в скором времени вернутся на постоянное место жительства в город Физули, отметили, что испытывают огромную радость и выразили глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за условия, созданные на освобожденных от оккупации территориях, а также за оказанное внимание и заботу.

Семьи, участвовавшие в жеребьевке, в ближайшие дни отправятся в город Физули.

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