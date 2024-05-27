https://news.day.az/society/1663330.html BakuBus начал перевозку пассажиров в город Гянджа
BakuBus начал перевозку пассажиров в город Гянджа
С сегодняшнего дня ООО "BakuBus" осуществляет пассажирские перевозки из Баку в Гянджу и в обратном направлении.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в "BakuBus".
Отметим, что "BakuBus" также осуществляет пассажирские перевозки из Баку в город Сумгайыт и в обратном направлении.
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