BakuBus начал перевозку пассажиров в город Гянджа

С сегодняшнего дня ООО "BakuBus" осуществляет пассажирские перевозки из Баку в Гянджу и в обратном направлении.

Об этом в понедельник Day.Az сообщили в "BakuBus".

Отметим, что "BakuBus" также осуществляет пассажирские перевозки из Баку в город Сумгайыт и в обратном направлении.

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