https://news.day.az/society/1674186.html Объявлены результаты вступительных экзаменов в музыкальные школы
Объявлены результаты вступительных экзаменов в музыкальные школы
Объявлены результаты вступительных экзаменов в музыкальные, художественные школы и центры, подведомственные Министерству культуры, на 2024-2025 учебный год.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве культуры.
Сообщается, что о результатах экзамена кандидатам будет отправлено уведомление в личном кабинете на сайте my.culture.az, а также на электронную почту.
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