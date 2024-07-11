Объявлены результаты вступительных экзаменов в музыкальные школы

Объявлены результаты вступительных экзаменов в музыкальные, художественные школы и центры, подведомственные Министерству культуры, на 2024-2025 учебный год.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве культуры.

Сообщается, что о результатах экзамена кандидатам будет отправлено уведомление в личном кабинете на сайте my.culture.az, а также на электронную почту.