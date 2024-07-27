Азербайджан быстро восстанавливает Карабах

Впечатляет то, как быстро Азербайджан восстанавливает Карабах.

Об этом сказал в субботу Trend представитель туристического клуба Most Traveled People (MTP), путешественник из Германии Иоахим фон Лёбен, передает Day.Az.

Он отметил, что впервые в Азербайджане и находится под большим впечатлением от страны.

По словам фон Лёбена, он вместе с другими членами делегации побывал на севере страны, в Губинском районе, а затем приехал в Карабах, который очень впечатляет и интересен для посещения, в том числе в связи с ведущимися там стремительными восстановительными работами.

"Мы сначала побывали в Шуше. Мне там очень понравилось. А сегодня мы увидели Худаферинский мост в Джебраиле, на границе с Ираном. Это интересное и красивое сооружение. Мы очень рады, что увидели всё это",- сказал он.

Путешественник из Германии отметил, что сейчас делегация находится в лагере по разминированию. Он выразил надежду, что международное сообщество окажет стране необходимую поддержку в разминировании освобожденных территорий.

Отметим, что за последние 4 года более 360 международных путешественников из почти 50 стран побывали в Карабахе и Восточном Зангезуре 10 раз большими группами.

25-27 июля группа международных путешественников совершила очередную поездку в Карабах и Восточный Зангезур, организованную туристическим клубом MTP (Most Traveled People) - одной из 4 крупнейших сетей путешественников в мире. Группу возглавляет Чарльз Вили, который является основателем и руководителем клуба MTP. Его имя входит в топ-10 в международном рейтинге путешественников мира. До этого Вили 4 раза побывал на освобожденных от оккупации территориях, в 3 из них он так же возглавлял делегацию MTP.

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