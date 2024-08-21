На "красной" линии Бакметрополитена произошла задержка

В результате кратковременного падения напряжения на линии электропередачи на "красной" линии Бакинского метрополитена возникли задержки поездов, и в настоящее время на станциях проводятся работы по регулированию движения поездов.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", в интервалах движения поездов наблюдались задержки на 1 и 2 минуты.

"В настоящее время осуществляется регулирование движения поездов по расписанию. Приняты все меры для обеспечения безопасности пассажиров и движения поездов", - говорится в сообщении.

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