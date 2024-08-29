https://news.day.az/society/1685104.html Вот как работает механизм водоснабжения в Ханкенди - ВИДЕО
Вот как работает механизм водоснабжения в Ханкенди - ВИДЕО
В Ханкенди функционируют два водоочистных комплекса.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, источником питьевой воды для Комплекса №1 является река Халфали, а Комплекс №2 водой снабжают реки, проходящие через села Джамилли и Баллыджа.
В городе 10 субартезианских скважин. Вода очищается и подается в городскую сеть через водоочистные устройства.
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