Вот как работает механизм водоснабжения в Ханкенди

В Ханкенди функционируют два водоочистных комплекса.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, источником питьевой воды для Комплекса №1 является река Халфали, а Комплекс №2 водой снабжают реки, проходящие через села Джамилли и Баллыджа.

В городе 10 субартезианских скважин. Вода очищается и подается в городскую сеть через водоочистные устройства.

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